Появилось видео с уничтожением полигона ВСУ под Гончаровским

Российские военные применили оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» для удара по учебному лагерю Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает военкор, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

Удары ОТРК «Искандер» по полигону ВСУ. Видео © Изнанка

Целью атаки стал 169-й учебный центр «Десна» стратегического резерва сухопутных войск, находящийся неподалёку от посёлка Гончаровское. Для атаки применили два комплекса, при этом одна из ракет несла кассетную боевую часть. Утверждается, что в результате обстрела было уничтожено до двух сотен военнослужащих ВСУ.