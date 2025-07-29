Военкор раскрыл планы атаки ВСУ на Москву под прикрытием ультиматума Трампа

Военкор Александр Сладков не исключает массированной атаки ВСУ на Москву в случае, если Россия проигнорирует ультиматум Дональда Трампа. По мнению журналиста, цель этой акции — провокация РФ на мощный удар по Украине.

«Я думаю, чтоб заставить нас, наконец, ударить по Украине очень сильно и очень больно. И опять: зачем!? Да затем, чтоб Европа окончательно напугала себя Россией, и принялась безропотно закупать оружие и боеприпасы в США», — отметил Сладков в своём телеграм-канале, добавив, что миром правит оружейная мафия.

Военкор считает, что вдарить нужно, но перед этим следует громко, доходчиво и конкретно разъяснить всё Европе.