Военкор раскрыл планы атаки ВСУ на Москву под прикрытием ультиматума Трампа
Сладков: ВСУ могут ударить по Москве, чтобы втянуть Европу в закупку оружия США
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Военкор Александр Сладков не исключает массированной атаки ВСУ на Москву в случае, если Россия проигнорирует ультиматум Дональда Трампа. По мнению журналиста, цель этой акции — провокация РФ на мощный удар по Украине.
«Я думаю, чтоб заставить нас, наконец, ударить по Украине очень сильно и очень больно. И опять: зачем!? Да затем, чтоб Европа окончательно напугала себя Россией, и принялась безропотно закупать оружие и боеприпасы в США», — отметил Сладков в своём телеграм-канале, добавив, что миром правит оружейная мафия.
Военкор считает, что вдарить нужно, но перед этим следует громко, доходчиво и конкретно разъяснить всё Европе.
«И потом вдарить так, чтоб на Украине в каждом штабе ВСУ с потолка б штукатурка посыпалась», — заявил военный корреспондент.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок для заключения соглашения между Москвой и Вашингтоном по Украине с 50 до 10–12 дней. По его словам, «нет смысла ждать», поскольку «не видно никакого прогресса». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «дедуля» Трамп напрасно считает, будто может определять такие сроки. При этом Кремль отреагировал на слова американского президента спокойно: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ продолжает спецоперацию, но стремится к мирному урегулированию конфликта, а также констатировал, что в Москве приняли заявление Трампа к сведению.