«Будет давить»: Военный аналитик предупредил о «беспрецедентном ударе» ВСУ после Стамбула
Военный эксперт Клинцевич: Киев может нанести удар по Москве после переговоров
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Украина попытается обострить конфликт и вовлечь в него США. Такое мнение выразил военный аналитик Андрей Клинцевич, возглавляющий Центр изучения военных и политических конфликтов. Эксперт прокомментировал недавние переговоры Киева с Москвой в Стамбуле. Он допускает, что противник расширит радиус ударов, нацеливаясь на Москву не только с помощью многочисленных беспилотников, но и дальнобойных ракет.
Клинцевич убеждён, что после переговоров Киев попытается представить ситуацию таким образом, чтобы обвинить Россию в неготовности к компромиссам. Эксперт предполагает, что украинская сторона рассчитывает на вмешательство президента США Дональда Трампа в сентябре, после истечения срока его ультиматума, хотя это и не имеет для России значения.
Клинцевич обратил внимание на то, что сразу после завершения переговоров в Стамбуле Украина нанесла удар по нефтебазам в Сочи, хотя ранее избегала подобных атак. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время второго раунда переговоров, когда противник атаковал российские стратегические авиабазы.
Эксперт считает, что противник будет эскалировать конфликт из-за сложной ситуации на фронте и неспособности нарастить силы. Он отметил увеличение числа иностранных наёмников, однако подчеркнул, что они не способны вести серьёзные боевые действия.
Клинцевич прогнозирует, что противник продолжит атаки на Москву, используя как дроны, так и новые дальнобойные ракеты собственного производства. По словам эксперта, разведка сообщает о подготовке к ударам по столице. Он ожидает комбинированные атаки с использованием сотен дронов, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».
«Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: «К сожалению, Москве приготовиться». Противник сто процентов сейчас будет воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что мы не договорились и будет давить», — подчеркнул специалист в беседе с MK.ru.
Клинцевич считает, что эти атаки создадут медийный шум, но не окажут существенного влияния на военную ситуацию. Он полагает, что Трамп вряд ли пойдёт на эскалацию конфликта, чтобы сохранить возможность быть посредником на переговорах. Тем не менее у российских военных есть готовые решения для отражения массированных атак на столицу, включая энергетическую блокаду Украины.
Напомним, что 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Владимир Мединский и Рустем Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. В Кремле заявили, что российская сторона предложила Киеву конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной.