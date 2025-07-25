«Будет давить»: Военный аналитик предупредил о «беспрецедентном ударе» ВСУ после Стамбула

Украина попытается обострить конфликт и вовлечь в него США. Такое мнение выразил военный аналитик Андрей Клинцевич, возглавляющий Центр изучения военных и политических конфликтов. Эксперт прокомментировал недавние переговоры Киева с Москвой в Стамбуле. Он допускает, что противник расширит радиус ударов, нацеливаясь на Москву не только с помощью многочисленных беспилотников, но и дальнобойных ракет.

Клинцевич убеждён, что после переговоров Киев попытается представить ситуацию таким образом, чтобы обвинить Россию в неготовности к компромиссам. Эксперт предполагает, что украинская сторона рассчитывает на вмешательство президента США Дональда Трампа в сентябре, после истечения срока его ультиматума, хотя это и не имеет для России значения.

Клинцевич обратил внимание на то, что сразу после завершения переговоров в Стамбуле Украина нанесла удар по нефтебазам в Сочи, хотя ранее избегала подобных атак. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время второго раунда переговоров, когда противник атаковал российские стратегические авиабазы.

Эксперт считает, что противник будет эскалировать конфликт из-за сложной ситуации на фронте и неспособности нарастить силы. Он отметил увеличение числа иностранных наёмников, однако подчеркнул, что они не способны вести серьёзные боевые действия.

Клинцевич прогнозирует, что противник продолжит атаки на Москву, используя как дроны, так и новые дальнобойные ракеты собственного производства. По словам эксперта, разведка сообщает о подготовке к ударам по столице. Он ожидает комбинированные атаки с использованием сотен дронов, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».

«Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: «К сожалению, Москве приготовиться». Противник сто процентов сейчас будет воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что мы не договорились и будет давить», — подчеркнул специалист в беседе с MK.ru.