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Регион
25 июля, 05:10
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Патрушев: Великобритания пытается сорвать переговоры РФ и США по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания предпринимает попытки сорвать российско-американский переговорный процесс по Украине. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Патрушев считает, что Лондон пытался военной провокацией на Балтике убедить Вашингтон в необходимости продолжения масштабной военной помощи киевскому режиму и предотвратить возможный диалог между Москвой и Вашингтоном.

«В настоящее время речь идёт о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — подчеркнул Патрушев.

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Ранее в СВР сообщили, что Украина и Британия готовят кино о «вылове якорных мин» из Балтики, чтобы подставить Россию. Также разведка вскрыла планы Киева и Лондона устроить провокацию с ударом «российской» торпеды по кораблю США. По информации ведомства, Лондон уже получил от Киева торпеды советского-российского производства.

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Антон Голыбин
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