Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания предпринимает попытки сорвать российско-американский переговорный процесс по Украине. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Патрушев считает, что Лондон пытался военной провокацией на Балтике убедить Вашингтон в необходимости продолжения масштабной военной помощи киевскому режиму и предотвратить возможный диалог между Москвой и Вашингтоном.