Киев совместно с Лондоном готовит провокации в акватории Балтийского моря. Как отметили в СВР, режим Зеленского на фоне усиления проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу планирует активизировать диверсионную и террористическую деятельность против России.

Один из сценариев предполагает инсценировку якобы удара российской торпеды по военному кораблю США.

«Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвётся на «безопасном расстоянии» от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства «злонамеренной активности» России», — отметили в пресс-бюро, передаёт ТАСС.