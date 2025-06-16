Вскрыты планы Киева и Лондона устроить провокацию с ударом «российской» торпеды по кораблю США
СВР: Киев и Лондон планируют провокации против РФ в Балтийском море
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Киев совместно с Лондоном готовит провокации в акватории Балтийского моря. Как отметили в СВР, режим Зеленского на фоне усиления проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу планирует активизировать диверсионную и террористическую деятельность против России.
Один из сценариев предполагает инсценировку якобы удара российской торпеды по военному кораблю США.
«Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвётся на «безопасном расстоянии» от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства «злонамеренной активности» России», — отметили в пресс-бюро, передаёт ТАСС.
Ранее в СВР раскрыли планы Киева подорвать минами иностранное судно на Балтике и свалить вину на РФ. Целью провокации называлось заставить НАТО запретить России выход в акваторию.