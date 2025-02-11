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Регион
11 февраля, 12:12

Раскрыты планы Киева подорвать минами иностранное судно на Балтике и свалить вину на РФ

СВР: Киев может подорвать минами иностранное судно на Балтике и обвинить Россию

Спецслужбы киевского режима вместе с иностранными коллегами готовят антироссийские провокации. Они хотят минами ВС РФ подорвать зарубежный корабль на Балтике. Согласно их плану, это заставит НАТО запретить России выход в акваторию, отмечает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря», — указано в документе.

В СВР добавили, что спецслужбы Украины при помощи Запада намереваются совершить серию резонансных антироссийских провокаций в ближайшее время. Целью этих акций является вовлечение НАТО в прямое вооружённое столкновение с Россией.

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В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной провокацией со стороны Киева нанесение удара по школе-интернату в Судже Курской области. В здании укрывались гражданские, не успевшие покинуть зону боевых действий. В результате четыре человека погибли и около 90 получили контузии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

Николай Рюмин
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