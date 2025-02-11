Раскрыты планы Киева подорвать минами иностранное судно на Балтике и свалить вину на РФ

Спецслужбы киевского режима вместе с иностранными коллегами готовят антироссийские провокации. Они хотят минами ВС РФ подорвать зарубежный корабль на Балтике. Согласно их плану, это заставит НАТО запретить России выход в акваторию, отмечает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря», — указано в документе.

В СВР добавили, что спецслужбы Украины при помощи Запада намереваются совершить серию резонансных антироссийских провокаций в ближайшее время. Целью этих акций является вовлечение НАТО в прямое вооружённое столкновение с Россией.