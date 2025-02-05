Алаудинов раскрыл подробности чудовищной атаки ВСУ по школе-интернату в Судже

Четыре человека погибли, ещё около 90 контужены из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«На днях мы с вами стали свидетелями того, как украинские формирования нанесли удар по школе-интернату города Суджи, в котором находились около 90 наших мирных жителей. И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших, как говорят с той стороны», — подчеркнул командир «Ахмата» в соцсетях.

Алаудинов дополнил, что возможности ВС России позволяют при ударах реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS фиксировать, «откуда он вылетает, как прилетает». По его словам, в воздухе находятся российские беспилотники, которые фиксируют вылет вооружения противника. В результате РФ стала свидетельницей удара ВСУ по школе-интернату.