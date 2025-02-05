Алаудинов раскрыл подробности чудовищной атаки ВСУ по школе-интернату в Судже
Алаудинов: При ударе ВСУ по Судже погибли четыре человека, около 90 контужены
Четыре человека погибли, ещё около 90 контужены из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«На днях мы с вами стали свидетелями того, как украинские формирования нанесли удар по школе-интернату города Суджи, в котором находились около 90 наших мирных жителей. И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших, как говорят с той стороны», — подчеркнул командир «Ахмата» в соцсетях.
Алаудинов дополнил, что возможности ВС России позволяют при ударах реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS фиксировать, «откуда он вылетает, как прилетает». По его словам, в воздухе находятся российские беспилотники, которые фиксируют вылет вооружения противника. В результате РФ стала свидетельницей удара ВСУ по школе-интернату.
Алаудинов добавил, что этими действиями украинские войска попытались отвести внимание от другого преступления — пыток, изнасилований и убийств мирных жителей в селе Русское Поречное. Генерал-лейтенант отметил, что украинский Центр информационно-психологических операций хочет воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений России. Командир «Ахмата» призвал не поддаваться на подобные провокации.
Напомним, что 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались мирные жители, не успевшие покинуть зону боевых действий. Обстрел вёлся из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар украинской армии по школе-интернату в Судже. В Кремле назвали чудовищной провокацией атаку ВСУ по учебному заведению.
Life.ru / Шедеврум