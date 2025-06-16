Украина и Британия заняты подготовкой подрывной акции против России, один из сценариев которой предполагает постановочное обнаружение и вылов якобы российских якорных мин из Балтийского моря. Об этом узнали агенты Службы внешней разведки (СВР) России.

«Еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути», — разоблачили планы Лондона и Киева в в пресс-бюро СВР.