Украина и Британия готовят кино о «вылове якорных мин» из Балтики, чтобы подставить Россию
СВР: Украина и Британия готовят инсценировку с выловом «мин РФ» из Балтики
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Украина и Британия заняты подготовкой подрывной акции против России, один из сценариев которой предполагает постановочное обнаружение и вылов якобы российских якорных мин из Балтийского моря. Об этом узнали агенты Службы внешней разведки (СВР) России.
«Еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути», — разоблачили планы Лондона и Киева в в пресс-бюро СВР.
К слову, в конце мая 20 российских кораблей вышли в Балтийское море в сопровождении самолётов и вертолётов, чтобы провести там военные учения. Одновременно с этим туда выдвинулся и флот НАТО. Среди кораблей был эсминец типа Arleigh Burke, оснащённый ракетами Tomahawk, способными достигать целей вплоть до Урала.