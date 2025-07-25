Стамбульские переговоры между российскими и украинскими делегациями завершились, однако состав Незалежной вызвал удивление. Политолог и историк Сергей Станкевич, комментируя ситуацию для «Царьграда», подчеркнул дисбаланс в численности: российскую сторону представляли всего четыре человека, тогда как Украина отправила четырнадцать, включая представителей спецслужб и Генерального штаба.

Эксперт отметил, что основное внимание на встрече, длившейся всего сорок минут, было уделено техническим деталям, таким как процедура обмена пленными. Однако, по мнению Станкевича, главным результатом стало политическое заявление: текущий переговорный процесс зашёл в тупик и не может быть разрешён без смены украинского руководства.

«Тот лидер, Владимир Зеленский, который в этот тупик завёл, должен уйти. А выводить из тупика будет кто-то другой. И признавать нейтральный статус и обновлённые границы будущей Украины будет другой», — подчеркнул Станкевич.