«Что они там делали»: Политолог раскрыл, что насторожило РФ в украинской делегации в Стамбуле
ЦГ: Станкевич указал на странности в числе представителей Украины на переговорах
Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Стамбульские переговоры между российскими и украинскими делегациями завершились, однако состав Незалежной вызвал удивление. Политолог и историк Сергей Станкевич, комментируя ситуацию для «Царьграда», подчеркнул дисбаланс в численности: российскую сторону представляли всего четыре человека, тогда как Украина отправила четырнадцать, включая представителей спецслужб и Генерального штаба.
Эксперт отметил, что основное внимание на встрече, длившейся всего сорок минут, было уделено техническим деталям, таким как процедура обмена пленными. Однако, по мнению Станкевича, главным результатом стало политическое заявление: текущий переговорный процесс зашёл в тупик и не может быть разрешён без смены украинского руководства.
«Тот лидер, Владимир Зеленский, который в этот тупик завёл, должен уйти. А выводить из тупика будет кто-то другой. И признавать нейтральный статус и обновлённые границы будущей Украины будет другой», — подчеркнул Станкевич.
Основной политический вывод, который следует из третьего раунда переговоров в Стамбуле, заключается именно в подтверждении указанного факта, подытожил историк.
Напомним, что 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Владимир Мединский и Рустем Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. В Кремле заявили, что российская сторона предложила Киеву конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной.