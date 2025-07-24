«Играет на нескольких фронтах»: В Италии раскрыли, что Киев утаил от России на переговорах
L'Antidiplomatico: Киев проявляет нерешительность в переговорном процессе с РФ
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Киев проявляет нерешительность в переговорном процессе с Москвой и ведёт многовекторную политику. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico, комментируя прошедший в Стамбуле третий раунд российско-украинских переговоров.
«Украинское руководство продолжает играть на нескольких фронтах, колеблясь между военными требованиями к Западу и неопределённостью в переговорах», — говорится в публикации.
Как отмечают авторы материала, Киев проявляет нерешительность, что препятствует очередной попытке достичь урегулирования. По мнению европейских аналитиков, достижение политического решения конфликта по-прежнему представляется сложным и тернистым путем.
Напомним, что накануне вечером в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Мединский и Рустем Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. В Кремле заявили, что российская сторона предложила Киеву конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта.