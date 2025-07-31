Слюсарь: В Ростовской области возник пожар на лесопосадке после атаки БПЛА ВСУ

В ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в пяти районах Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА возник пожар на лесопосадке. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Чертковского, Верхнедонского, Шолоховского, Кашарского и Дубовского районов. Падение обломков вызвало возгорание в лесопосадке около трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. Ландшафтный пожар был зафиксирован близ населённого пункта Каменка Кашарского района и возле хутора Семичный Дубовского района.

Возгорание удалось ликвидировать силами прибывших на место пожарных расчётов. К счастью, никто не пострадал.