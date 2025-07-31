План Ковёр введён в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на полёты вступили в силу в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.