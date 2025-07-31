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Регион
30 июля, 21:23

План Ковёр введён в аэропорту Волгограда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты вступили в силу в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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Ранее расчёты противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников за час. Под атаку попали Ростовская и Белгородская области. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало.

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Тимур Хингеев
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