Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата после крушения самолёта Ан-24
Росавиация аннулировала сертификат компании Ангара на обслуживание авиатехники
Обложка © Авиакомпания «Ангара»
Сертификат компании «Ангара» на обслуживание авиатехники аннулирован после трагедии в Амурской области, где разбился самолёт Ан-24. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация), «Ангара» проводила фиктивные ремонтные работы.
«Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов. Решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании. Её провел Ространснадзор при участии специалистов Росавиации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате проверки были выявлены нарушения. Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты использованы не были. Вместе с тем организация так и не смогла предоставить доказательства об отсутствии рисков, чтобы подобных случаев больше не было. По этой причине сертификат аннулировали. Теперь «Ангаре» придётся пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций для обслуживания авиатехники.
Напомним, 24 июля в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей; выжить не удалось никому. В Амурской области и Хабаровском крае был объявлен траур. Вместе с тем офисах авиакомпании «Ангара», владеющей самолётом, прошли обыски.