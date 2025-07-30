Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата после крушения самолёта Ан-24

Уточняется, что в результате проверки были выявлены нарушения. Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты использованы не были. Вместе с тем организация так и не смогла предоставить доказательства об отсутствии рисков, чтобы подобных случаев больше не было. По этой причине сертификат аннулировали. Теперь «Ангаре» придётся пользоваться только услугами сертифицированных сторонних организаций для обслуживания авиатехники.