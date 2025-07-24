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24 июля, 09:38

Известный хирург, годовалая малышка и стюардесса Бессмертная: Кто был на борту разбившегося Ан-24

Известный хирург, стюардесса и годовалая девочка были на борту упавшего Ан-24

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МВД по Бурятии

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МВД по Бурятии

Сегодня пассажирский самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, выполняя рейс из Хабаровска в Тынду. На борту воздушного судна находилось 49 человек, предварительно, среди их выживших нет. Life.ru сообщает о том, кто летел роковым рейсом.

Экипаж возглавлял 61-летний командир Вячеслав Логвинов, выпускник военного авиационного института в Актобе, жил в Иркутске. Также в составе экипажа была бортпроводница Анастасия Бессмертная, она работала в «Ангаре» с 2013 года. У неё осталось двое детей.

Командир разбившегося под Тындой Ан-24 Вячеслав Логвинов. Фото © Telegram / Mash

Командир разбившегося под Тындой Ан-24 Вячеслав Логвинов. Фото © Telegram / Mash

Анастасия Бессмертная. Фото © SHOT

Анастасия Бессмертная. Фото © SHOT

Среди пассажиров был 71-летний Леонид Майзель — известный торакальный хирург, награждённый орденом Почёта за помощь при ликвидации последствий нефтегорского землетрясения. Последнее дежурство специалиста состоялось 20 июля.

На борту разбившегося Ан-24 были и другие медики, целая семья: акушер-гинеколог с 40-летним стажем Галина Найдёнова и её муж Алексей Найдёнов, врач функциональной диагностики, также с 40-летним опытом работы. Супруги работали в Тынде. Вместе с ними летел их 14-летний внук.

Семья врачей. Фото © SHOT

Семья врачей. Фото © SHOT

Среди жертв — учительница начальных классов Елена Великанова из посёлка Горный. В августе женщине должно было исполниться 56 лет.

Елена Великанова. Фото © SHOT

Елена Великанова. Фото © SHOT

Также вместе с 25-летней мамой Нигиной погибла годовалая Камилла.

Единственной, кому удалось избежать гибели, оказалась 55-летняя бизнесвумен Марине Авалян из Тынды: она не пришла на рейс.

Марине Авалян. Фото © SHOT

Марине Авалян. Фото © SHOT

Разбившийся в Приамурье Ан-24 эксплуатировался почти 50 лет и неоднократно попадал в авиаинциденты
Разбившийся в Приамурье Ан-24 эксплуатировался почти 50 лет и неоднократно попадал в авиаинциденты

Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 49 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. На место авиакатастрофы в ближайшее время выдвинутся главы Минтранса и Росавиации.

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Алиса Хуссаин
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