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24 июля, 07:22

Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Амурской области

ТАСС: Крушение Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В качестве основной предварительной версии крушения Ан-24 в Амурской области называется ошибка экипажа: пилоты могли зацепить сопку при заходе на посадку в плохих погодных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Другие версии также будут рассматриваться.

Спасатели не смогли приземлиться у места крушения Ан-24, они добираются пешком
Спасатели не смогли приземлиться у места крушения Ан-24, они добираются пешком

Напомним, рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Связь с ним пропала. На борту было 43 пассажира. К настоящему моменту найдено место крушения судна. Предварительно, все пассажиры, находившиеся на борту, погибли.

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Мария Любицкая
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