Пропавший в Приамурье Ан-24 вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой

Воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» исчезло при заходе на посадку в Тынде после технической остановки в Благовещенске. Самолёт вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Последний контакт с бортом зафиксирован в 15 км от аэропорта назначения при сложных метеоусловиях — низкой облачности и дожде.

«Коэффициент сцепления с полосой в аэропорту Тынды составляет 0,5», — говорится в сообщении.

На борту пропавшего Ан-24 находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Спасательные службы начали поисковую операцию в районе последнего контакта с воздушным судном. Ведомства проверяют все возможные версии произошедшего, включая влияние неблагоприятных погодных условий.