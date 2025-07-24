Пропавший в Приамурье Ан-24 вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой
SHOT: Пропавший самолёт Ан-24 вылетел из Благовещенска на два часа позже
Самолёт Ан-24. Обложка © SHOT
Воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» исчезло при заходе на посадку в Тынде после технической остановки в Благовещенске. Самолёт вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Последний контакт с бортом зафиксирован в 15 км от аэропорта назначения при сложных метеоусловиях — низкой облачности и дожде.
«Коэффициент сцепления с полосой в аэропорту Тынды составляет 0,5», — говорится в сообщении.
На борту пропавшего Ан-24 находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Спасательные службы начали поисковую операцию в районе последнего контакта с воздушным судном. Ведомства проверяют все возможные версии произошедшего, включая влияние неблагоприятных погодных условий.
Ранее сообщалось об исчезновении воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Ангара», которое выполняло рейс в направлении города Тында. В настоящий момент отсутствует какая-либо связь с бортом.