Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта в Якутии

Поисково-спасательный вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний» вылетел на поиски пропавшего в Якутии самолёта авиапатруля Ан-2. Борт пропал с радаров после того, как подал сигнал бедствия, сообщил представитель Росавиации.

«В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведёт поиски самолёта Ан-2 авиакомпании «МиАн» – сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ. Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-81532 совершало полёт в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту Ан-2 находятся пять человек — два пилота и три специалиста- наблюдателя. В состав поисково-спасательного вертолёта Ми-8 вошли спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.