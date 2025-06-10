Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта в Якутии
Росавиация: На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний»
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Поисково-спасательный вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний» вылетел на поиски пропавшего в Якутии самолёта авиапатруля Ан-2. Борт пропал с радаров после того, как подал сигнал бедствия, сообщил представитель Росавиации.
«В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведёт поиски самолёта Ан-2 авиакомпании «МиАн» – сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ. Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-81532 совершало полёт в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на борту Ан-2 находятся пять человек — два пилота и три специалиста- наблюдателя. В состав поисково-спасательного вертолёта Ми-8 вошли спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.
Напомним, что буквально час назад стало известно о пропаже самолёта авиапатруля Ан-2. Борт исчез с радаров в районе села Тёплый Ключ в Якутии, когда патрулировал леса на наличие пожаров. На место предположительной аварийной посадки выдвинулся отряд сотрудников МЧС