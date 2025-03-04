Филиппинский истребитель FA-50 пропал с радаров во время ночных учений

Истребитель Военно-воздушных сил Филиппин FA-50 пропал с радаров во время ночных тактических учений, судьба пилотов неизвестна. Об этом сообщила пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо в видеообращении, опубликованном Филиппинским агентством новостей.

«Он потерял связь с остальными самолётами, задействованными в выполнении задачи. Они пытались установить с ним связь, пока не вернулись на [остров] Мактан в провинции Себу. ВВС Филиппин ведут масштабную поисково-спасательную операцию, используя все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель», — сказала полковник.

Кастильо назвала случившееся «первым крупным инцидентом с участием истребителей» страны. При этом у всех пилотов на борту истребителя есть персональные радиомаяки, но пресс-секретарь ВВС отказалась сообщить, продолжают ли они подавать сигналы. Она добавила, что надежда на спасение экипажа есть.