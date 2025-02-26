Уже 46 тел нашли на месте падения военного самолёта на жилые дома в Судане
Associated Press: Число жертв крушения военного самолёта в Судане выросло до 46
В Судане выросло количество погибших в результате авиакатастрофы с военным самолётом, сейчас число жертв достигло 46. Об этом сообщает агентство Associated Press. Разбор завалов и поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.
По предварительной информации, незадолго до крушения в хвосте фюзеляжа возник пожар, лайнер рухнул прямо на жилые дома, так как пилоты не успели среагировать и отвести судно в сторону. Также известно, что сразу несколько зданий получили повреждения во время авиакатастрофы.
Как сообщалось, в суданском городе Омдурман потерпел крушение военный самолёт. В результате авиакатастрофы погибли члены экипажа и находившиеся на борту офицеры, а также несколько местных жителей. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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