Самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в Якутии
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Самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в районе села Тёплый Ключ в Якутии. К месту предположительного места аварийной посадки борта выдвинулся отряд сотрудников МЧС.
По данным SHOT, самолёт патрулировал леса на наличие пожаров, последний раз он был на радаре примерно в 30 км от Тёплого Ключа. Экипаж Ан-2 должен был связаться с коллегами, но этого так и не произошло. На нём были 2 члена экипажа и лётчик-наблюдатель Авиалесоохраны. На их поиски готовятся выдвинуться спасатели на вертолёте Ми-8.
Ранее вертолёт МИ-8Т совершил вынужденную посадку в Томской области. Это произошло во время выполнения авиационных работ авиапредприятием «Ельцовка». На борту находились 17 пассажиров и трое членов экипажа, никто из них не пострадал. До этого вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Подмосковье. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения.