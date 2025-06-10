Самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в Якутии

По данным SHOT, самолёт патрулировал леса на наличие пожаров, последний раз он был на радаре примерно в 30 км от Тёплого Ключа. Экипаж Ан-2 должен был связаться с коллегами, но этого так и не произошло. На нём были 2 члена экипажа и лётчик-наблюдатель Авиалесоохраны. На их поиски готовятся выдвинуться спасатели на вертолёте Ми-8.