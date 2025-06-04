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4 июня, 09:42

МИ-8Т с 17 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Томской области

Совершивший вынужденную посадку МИ-8Т. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Совершивший вынужденную посадку МИ-8Т. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Вертолёт МИ-8Т совершил вынужденную посадку в Томской области. Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это произошло во время выполнения авиационных работ авиапредприятием «Ельцовка».

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов 30 минут местного времени при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО «Авиапредприятие «Ельцовка» по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области»,сообщается в официальном заявлении.

На борту находились 17 пассажиров и трое членов экипажа, никто из них не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований авиационной безопасности. Ведомство изучает обстоятельства инцидента и действия авиапредприятия.

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Юрий Лысенко
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