МИ-8Т с 17 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Томской области

Вертолёт МИ-8Т совершил вынужденную посадку в Томской области. Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это произошло во время выполнения авиационных работ авиапредприятием «Ельцовка».

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов 30 минут местного времени при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО «Авиапредприятие «Ельцовка» по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области», — сообщается в официальном заявлении.

На борту находились 17 пассажиров и трое членов экипажа, никто из них не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований авиационной безопасности. Ведомство изучает обстоятельства инцидента и действия авиапредприятия.