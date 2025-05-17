Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Подмосковье
Вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку в Московской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson R66 с пилотом внутри. Следственное управление на транспорте уже начало проверку.
«Днём 17 мая 2025 года вблизи села Иславское вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал, ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.
Проверку по факту инцидента проводит Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи и криминалисты уже начали осматривать место ЧП.
Ранее стало известно, что в районе аэродрома Эура в Финляндии столкнулись два вертолёта и упали на землю. На данный момент спасательные команды ведут поиски точного места падения. Детали инцидента и информация о возможных пострадавших пока уточняются.