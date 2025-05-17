Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Подмосковье

Вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson R66 с пилотом внутри. Следственное управление на транспорте уже начало проверку.

«Днём 17 мая 2025 года вблизи села Иславское вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал, ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

Проверку по факту инцидента проводит Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи и криминалисты уже начали осматривать место ЧП.