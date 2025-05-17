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Регион
17 мая, 12:39

Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Подмосковье

Вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку в Московской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку в Московской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson R66 с пилотом внутри. Следственное управление на транспорте уже начало проверку.

«Днём 17 мая 2025 года вблизи села Иславское вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал, ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

Проверку по факту инцидента проводит Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи и криминалисты уже начали осматривать место ЧП.

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Ранее стало известно, что в районе аэродрома Эура в Финляндии столкнулись два вертолёта и упали на землю. На данный момент спасательные команды ведут поиски точного места падения. Детали инцидента и информация о возможных пострадавших пока уточняются.

Наталья Афонина
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