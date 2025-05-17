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Регион
17 мая, 12:16

Два вертолёта столкнулись в небе над аэродромом в финской Эуре

В Финляндии два вертолёта потерпели крушение после столкновения в небе

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Jaromir Chalabala

Нетипичный авиационный инцидент произошёл сегодня в Финляндии. В районе аэродрома Эура в воздухе столкнулись два вертолёта, после чего оба рухнули на землю. Об этом сообщает Yle со ссылкой на региональные экстренные службы.

В настоящий момент спасательные команды ведут активные поиски точного места падения вертолётов. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в оперативные службы во второй половине дня в субботу. Детали инцидента и информация о возможных пострадавших пока уточняются.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае вертолёт модели Robinson R44 II во время захода на посадку внезапно упал на землю, когда до места назначения оставалось всего 10 метров. В результате происшествия один человек погиб, ещё четверо — получили травмы.

Владимир Озеров
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