Два вертолёта столкнулись в небе над аэродромом в финской Эуре

Нетипичный авиационный инцидент произошёл сегодня в Финляндии. В районе аэродрома Эура в воздухе столкнулись два вертолёта, после чего оба рухнули на землю. Об этом сообщает Yle со ссылкой на региональные экстренные службы.

В настоящий момент спасательные команды ведут активные поиски точного места падения вертолётов. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в оперативные службы во второй половине дня в субботу. Детали инцидента и информация о возможных пострадавших пока уточняются.