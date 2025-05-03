В Китае вертолёт разбился, упав с высоты 10 метров, один человек погиб
«Синьхуа»: В Китае вертолёт упал с высоты 10 метров, погиб человек
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В результате крушения вертолёта на востоке Китая, в городе Сучжоу провинции Цзянсу, погиб один человек. Ещё четверо получили травмы. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
По данным СМИ, инцидент произошёл в пятницу около 17:00 по пекинскому времени (12:00 мск). Вертолёт модели Robinson R44 II, заходивший на посадку, находился на высоте около 10 метров, когда внезапно упал на землю.
Все пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей. Причины крушения выясняются, ведётся следствие.
Ранее в США рассказали, что стало причиной произошедшей в январе авиакатастрофы, в результате которой военный вертолёт Black Hawk столкнулся с пассажирским самолётом в Вашингтоне. Тогда погибли 67 человек, среди которых были российские фигуристы.