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3 мая, 05:23

В Китае вертолёт разбился, упав с высоты 10 метров, один человек погиб

«Синьхуа»: В Китае вертолёт упал с высоты 10 метров, погиб человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

В результате крушения вертолёта на востоке Китая, в городе Сучжоу провинции Цзянсу, погиб один человек. Ещё четверо получили травмы. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным СМИ, инцидент произошёл в пятницу около 17:00 по пекинскому времени (12:00 мск). Вертолёт модели Robinson R44 II, заходивший на посадку, находился на высоте около 10 метров, когда внезапно упал на землю.

Все пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей. Причины крушения выясняются, ведётся следствие.

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Ранее в США рассказали, что стало причиной произошедшей в январе авиакатастрофы, в результате которой военный вертолёт Black Hawk столкнулся с пассажирским самолётом в Вашингтоне. Тогда погибли 67 человек, среди которых были российские фигуристы.

Владимир Озеров
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