В Китае вертолёт разбился, упав с высоты 10 метров, один человек погиб

В результате крушения вертолёта на востоке Китая, в городе Сучжоу провинции Цзянсу, погиб один человек. Ещё четверо получили травмы. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным СМИ, инцидент произошёл в пятницу около 17:00 по пекинскому времени (12:00 мск). Вертолёт модели Robinson R44 II, заходивший на посадку, находился на высоте около 10 метров, когда внезапно упал на землю.