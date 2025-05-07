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День Победы
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 мая, 19:42

Появились кадры уничтожения украинского дрона вертолётом Ка-52 над Подмосковьем

Ка-52. Обложка © Wikipedia / Maxim Maksimov

Ка-52. Обложка © Wikipedia / Maxim Maksimov

В Московской области очевидцы засняли момент охоты ударного вертолёта Ка-52 на украинский беспилотник. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах запечатлена стрельба винтокрылой машины по дрону из автопушки. После нескольких очередей вражеский БПЛА падает вниз и прекращает своё существование.

Боевая работа Ка-52. Видео © Telegram / SHOT

Белоусов заверил, что Россия уже отбилась от массовой украинской атаки дронами
Белоусов заверил, что Россия уже отбилась от массовой украинской атаки дронами

А ранее военный эксперт сообщил, что нельзя исключать вероятность атаки ВСУ на центр Москвы в День Победы. Сильная защита важных объектов, таких как Красная площадь, снижает эту вероятность. Однако сплошного покрытия усиленной защиты вокруг столицы не будет.

Тимур Хингеев
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