Появились кадры уничтожения украинского дрона вертолётом Ка-52 над Подмосковьем
Ка-52. Обложка © Wikipedia / Maxim Maksimov
В Московской области очевидцы засняли момент охоты ударного вертолёта Ка-52 на украинский беспилотник. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.
На кадрах запечатлена стрельба винтокрылой машины по дрону из автопушки. После нескольких очередей вражеский БПЛА падает вниз и прекращает своё существование.
Боевая работа Ка-52. Видео © Telegram / SHOT
А ранее военный эксперт сообщил, что нельзя исключать вероятность атаки ВСУ на центр Москвы в День Победы. Сильная защита важных объектов, таких как Красная площадь, снижает эту вероятность. Однако сплошного покрытия усиленной защиты вокруг столицы не будет.