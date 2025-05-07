Появились кадры уничтожения украинского дрона вертолётом Ка-52 над Подмосковьем

На кадрах запечатлена стрельба винтокрылой машины по дрону из автопушки. После нескольких очередей вражеский БПЛА падает вниз и прекращает своё существование.

А ранее военный эксперт сообщил, что нельзя исключать вероятность атаки ВСУ на центр Москвы в День Победы. Сильная защита важных объектов, таких как Красная площадь, снижает эту вероятность. Однако сплошного покрытия усиленной защиты вокруг столицы не будет.