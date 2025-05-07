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Регион
7 мая, 18:34

Белоусов заверил, что Россия уже отбилась от массовой украинской атаки дронами

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия «уже отбилась» от вражеских БПЛА. Так он ответил на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, сможет ли Москва отбиться от украинских налётов в праздничные дни.

Андрей Белоусов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Без всякого сомнения. Уже отбились», — заявил министр на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Отражена атака ещё двух украинских дронов, летевших на Москву
Отражена атака ещё двух украинских дронов, летевших на Москву

Ранее военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ. Александр Коц считает, что «рекорд» выпущенных дронов ВСУ будет побит. Напомним, что Украина в преддверии Дня Победы атаковала Россию более 500 беспилотниками, 5 ракетами «Нептун», 6 бомбами JDAM и двумя снарядами HIMARS.

Алена Пенчугина
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