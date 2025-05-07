Белоусов заверил, что Россия уже отбилась от массовой украинской атаки дронами
Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия «уже отбилась» от вражеских БПЛА. Так он ответил на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, сможет ли Москва отбиться от украинских налётов в праздничные дни.
Андрей Белоусов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Без всякого сомнения. Уже отбились», — заявил министр на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Ранее военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ. Александр Коц считает, что «рекорд» выпущенных дронов ВСУ будет побит. Напомним, что Украина в преддверии Дня Победы атаковала Россию более 500 беспилотниками, 5 ракетами «Нептун», 6 бомбами JDAM и двумя снарядами HIMARS.