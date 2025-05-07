Военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ

Ситуация с атаками украинскими БПЛА по территориям России будет ухудшаться. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц, отметив, что «рекорд» самой массовой атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) рано или поздно будет побит.

«По сообщениям Минобороны, над российскими регионами за минувшие сутки сбили 524 дрона самолётного типа. На сегодняшний день это рекорд. Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит», — написал он.

Военкор добавил, что у Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) есть технические средства для борьбы даже против выпущенного роя беспилотников. Так, в арсенале Армии России находится зенитная управляемая ракета ближнего перехвата ТКБ-1055 «Гвоздь», которую могут устанавливать на ЗРК «Панцирь». Боевая машина может оснащаться 48 ракетами такого типа.

«По всем показателям, нужное и полезное оружие, в теории способное прикрыть важный объект даже от роя дронов. Осталось только наладить серийное производство», — заключает Коц.