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6 мая, 02:13

Вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами совершил аварийную посадку в Анадыре

Аварийная посадка Ми-8 в Анадыре. Обложка © t.me/dvtproc

Аварийная посадка Ми-8 в Анадыре. Обложка © t.me/dvtproc

Вертолёт Ми-8, выполнявший рейс Марково—Анадырь, совершил аварийную посадку в Чукотском автономном округе. По предварительным данным, 6 мая в небе у воздушного судна сработал датчик падения давления масла.

По факту инцидента уже начала проверку Магаданская транспортная прокуратура. По данным ведомства, в момент аварийной посадки на борту вертолёта находились 22 пассажира. После сбоя командир воздушного судна принял решение отключить один двигатель.

«Борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано»,сообщили в прокуратуре.

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Сейчас эксперты выясняют, кто и как готовил судно к вылету. Также предстоит определить, как соблюдались технические требования безопасности.

Перед этим самолёт из Хабаровска не смог сесть в Южно-Сахалинске из-за лисы на полосе. Экипажу пришлось заходить на второй круг, который завершился успехом.

Лия Мурадьян
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