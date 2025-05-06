Вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами совершил аварийную посадку в Анадыре

Вертолёт Ми-8, выполнявший рейс Марково—Анадырь, совершил аварийную посадку в Чукотском автономном округе. По предварительным данным, 6 мая в небе у воздушного судна сработал датчик падения давления масла.

По факту инцидента уже начала проверку Магаданская транспортная прокуратура. По данным ведомства, в момент аварийной посадки на борту вертолёта находились 22 пассажира. После сбоя командир воздушного судна принял решение отключить один двигатель.

«Борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас эксперты выясняют, кто и как готовил судно к вылету. Также предстоит определить, как соблюдались технические требования безопасности.