Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в поле под Саратовом, пилот в тяжёлом состоянии
Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Саратовской области
Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Саратовской области. Обложка © Юрий Юрин
Легкомоторный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Саратовской области. Как сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин, пилот находится в тяжёлом состоянии.
По информации местных СМИ, самолёт распылял удобрения над сельскохозяйственными полями в Ершовском районе. В какой-то момент судно коснулось линии электропередач, рухнуло в поле и загорелось.
«Пилот в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадами скорой помощи в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу г. Ершова. На месте работают экстренные службы, областная служба спасения. Обстоятельства произошедшего уточняются», — добавил Юрин.
Ранее вертолёт МИ-8Т совершил вынужденную посадку в Томской области. Это произошло во время выполнения авиационных работ авиапредприятием «Ельцовка». На борту находились 17 пассажиров и трое членов экипажа, никто из них не пострадал. До этого вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Подмосковье. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения.