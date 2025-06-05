Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в поле под Саратовом, пилот в тяжёлом состоянии

Легкомоторный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Саратовской области. Как сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин, пилот находится в тяжёлом состоянии.

По информации местных СМИ, самолёт распылял удобрения над сельскохозяйственными полями в Ершовском районе. В какой-то момент судно коснулось линии электропередач, рухнуло в поле и загорелось.

«Пилот в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадами скорой помощи в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу г. Ершова. На месте работают экстренные службы, областная служба спасения. Обстоятельства произошедшего уточняются», — добавил Юрин.