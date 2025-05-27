Летевший в Сочи самолёт с почти 600 пассажирами подал сигнал бедствия над Казахстаном
Самолёт Nordwind подал сигнал тревоги и сел в Актобе из-за смерти пассажирки
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Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines «Северный ветер», который в 10:46 вылетел из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги и запросил экстренной посадки. Из данных сервиса Flight Radar следует, что борт сделал разворот в небе над Казахстаном.
Boeing 777 рейса № N4-504 совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе. На борту лайнера находилось 564 пассажира. По информации Mash, одной из пассажирок стало плохо, спасти её не удалось. Умершая — 42-летняя Анна С. из Екатеринбурга.
А ранее в Иркутской области самолёт авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. У Ан-24, на борту которого находились 46 пассажиров, сломалась передняя стойка шасси. В Сети появилось видео с жёсткой посадкой воздушного судна. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку обстоятельств случившегося.