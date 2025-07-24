В числе пассажиров пропавшего в Приамурье самолёта Ан-24 было пятеро детей

На борту пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24 находилось 43 пассажира, в том числе, пятеро детей. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, сейчас специалисты занимаются поисками воздушного судна.

«‎‎По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для поисков самолёта задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в телеграм-канале и призвал граждан доверять только проверенной информации.