В числе пассажиров пропавшего в Приамурье самолёта Ан-24 было пятеро детей
Губернатор Орлов: На борту пропавшего Ан-24 было 43 пассажира, в их числе 5 детей
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На борту пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24 находилось 43 пассажира, в том числе, пятеро детей. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, сейчас специалисты занимаются поисками воздушного судна.
«По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для поисков самолёта задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в телеграм-канале и призвал граждан доверять только проверенной информации.
О пропаже воздушного судна сообщалось ранее. Рейс принадлежит авиакомпании «Ангара», он направлялся в Тынду. Связи с воздушным судном сейчас нет.