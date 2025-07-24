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24 июля, 06:06

В числе пассажиров пропавшего в Приамурье самолёта Ан-24 было пятеро детей

Губернатор Орлов: На борту пропавшего Ан-24 было 43 пассажира, в их числе 5 детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

На борту пропавшего в Амурской области самолёта Ан-24 находилось 43 пассажира, в том числе, пятеро детей. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, сейчас специалисты занимаются поисками воздушного судна.

«‎‎По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для поисков самолёта задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в телеграм-канале и призвал граждан доверять только проверенной информации.

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О пропаже воздушного судна сообщалось ранее. Рейс принадлежит авиакомпании «Ангара», он направлялся в Тынду. Связи с воздушным судном сейчас нет.

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Оксана Попова
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