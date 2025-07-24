Самолёт с десятками пассажиров на борту пропал в Амурской области

В Амурской области пропал пассажирский самолёт Ан-24. На борту было 46 человек, сообщает телеграм-канал SHOT.

Рейс авиакомпании «Ангара» направлялся из Хабаровска в Благовещенск, а потом в Тынду. Связт с воздушным судном сейчас нет.