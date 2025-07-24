Самолёт с десятками пассажиров на борту пропал в Амурской области
Пассажирский самолёт Ан-24 не выходит на связь в Амурской области
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В Амурской области пропал пассажирский самолёт Ан-24. На борту было 46 человек, сообщает телеграм-канал SHOT.
Рейс авиакомпании «Ангара» направлялся из Хабаровска в Благовещенск, а потом в Тынду. Связт с воздушным судном сейчас нет.
Ранее вертолёт Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в Тверской области. Причиной ЧП стал отказ двигателя. Вертолёт летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Проблемы с двигателем начались спустя некоторое время после взлёта