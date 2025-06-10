Минус крыло: Опубликовано видео с места жёсткой посадки Ан-2 в Якутии

Ранее сегодня стало известно, что самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в районе села Тёплый Ключ. К месту предположительного места аварийной посадки борта выдвинулся отряд сотрудников МЧС. Позже Ан-2 был найден. Как уточнили в Росавиации, на борту было 3 человека — два пилота и специалист-наблюдатель. Они живы, получили ушибы и ссадины.