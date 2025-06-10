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10 июня, 09:28

Минус крыло: Опубликовано видео с места жёсткой посадки Ан-2 в Якутии

СК показал видео с подавшим сигнал бедствия в Якутии Ан-2

Самолёт Ан-2, ранее подавший сигнал бедствия в Якутии, повреждён. Видео с бортом публикует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно с повреждениями, устанавливается сумма ущерба. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Видео © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Ранее сегодня стало известно, что самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в районе села Тёплый Ключ. К месту предположительного места аварийной посадки борта выдвинулся отряд сотрудников МЧС. Позже Ан-2 был найден. Как уточнили в Росавиации, на борту было 3 человека — два пилота и специалист-наблюдатель. Они живы, получили ушибы и ссадины.

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Александра Вишнякова
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