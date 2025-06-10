В Якутии нашли самолёт Ан-2, подавший сигнал бедствия
Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Самолёт Ан-2, подавший сигнал бедствия в Якутии, найден, все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев.
«Самолет найден, все живы», — написал он в телеграм-канале.
Ранее сегодня стало известно, что самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в районе села Тёплый Ключ. К месту предположительного места аварийной посадки борта выдвинулся отряд сотрудников МЧС. По предварительным данным, на борту Ан-2 находятся пять человек — два пилота и три специалиста- наблюдателя.