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10 июня, 08:13

В Якутии нашли самолёт Ан-2, подавший сигнал бедствия

Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Самолёт Ан-2, подавший сигнал бедствия в Якутии, найден, все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев.

«Самолет найден, все живы», — написал он в телеграм-канале.

Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в поле под Саратовом, пилот в тяжёлом состоянии
Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в поле под Саратовом, пилот в тяжёлом состоянии

Ранее сегодня стало известно, что самолёт авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в районе села Тёплый Ключ. К месту предположительного места аварийной посадки борта выдвинулся отряд сотрудников МЧС. По предварительным данным, на борту Ан-2 находятся пять человек — два пилота и три специалиста- наблюдателя.

Александра Вишнякова
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