В аэропорту Грозного ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Грозного введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Уточняется, что ограничения введены в целях безопасности полётов.

Ранее в Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропорту Сочи.