Спасатели не смогли приземлиться у места крушения Ан-24, они добираются пешком
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Спасательный вертолёт не смог осуществить посадку в зоне крушения Ан-24 в Амурской области. В настоящее время спасатели продолжают свой путь к месту происшествия пешком, пишет SHOT.
Напомним, рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Связь с ним пропала. На борту было 43 пассажира. К настоящему моменту найдено место крушения судна, о судьбе пассажиров ничего неизвестно.