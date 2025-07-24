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24 июля, 06:54

Найдено место крушения пропавшего в Приамурье Ан-24

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Место крушения пассажирского воздушного судна Ан-24 в Амурской области было найдено, сообщили ТАСС в МЧС.

В ведомстве отметили, что в ходе поисковых работ с помощью вертолета Ми-8 Росавиации был обнаружен фюзеляж самолета, который загорелся. Спасатели продолжают двигаться к месту происшествия. Тем временем SHOT уточняет, что обломки Ан-24 найдены в 15 километрах от города Тында — в районе населённого пункта Курьян.

Напомним, рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Связь с ним пропала. На борту было 43 пассажира.

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Оксана Попова
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