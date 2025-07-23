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23 июля, 14:54

Не вышел из штопора: В Италии самолёт рухнул на оживлённое шоссе и взорвался

Corriere della Sera: Сверхлёгкий самолёт упал на трассу в Италии, есть погибшие

В итальянском городе Брешиа произошла трагедия: сверхлёгкий самолёт с двумя пассажирами рухнул на шоссе Корда Молле и взорвался. К сожалению, выжить пассажирам не удалось. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Самолёт рухнул на шоссе в Италии. Видео © X / Culture War Report

На борту самолёта находились адвокат из Милана Серджио Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано. Они вылетели из Пьяченцы во второй половине дня, однако их полёт закончился трагически. На записях с камер наблюдения видно, как небольшой самолёт внезапно падает на оживленную трассу, после чего вспыхивает огонь. Несколько машин по инерции проехали прямо сквозь пламя, пострадали двое водителей. Причины происшествия устанавливаются.

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Ранее 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта.

Обложка © X / Culture War Report

Полина Никифорова
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