Не вышел из штопора: В Италии самолёт рухнул на оживлённое шоссе и взорвался
Corriere della Sera: Сверхлёгкий самолёт упал на трассу в Италии, есть погибшие
В итальянском городе Брешиа произошла трагедия: сверхлёгкий самолёт с двумя пассажирами рухнул на шоссе Корда Молле и взорвался. К сожалению, выжить пассажирам не удалось. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Самолёт рухнул на шоссе в Италии. Видео © X / Culture War Report
На борту самолёта находились адвокат из Милана Серджио Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано. Они вылетели из Пьяченцы во второй половине дня, однако их полёт закончился трагически. На записях с камер наблюдения видно, как небольшой самолёт внезапно падает на оживленную трассу, после чего вспыхивает огонь. Несколько машин по инерции проехали прямо сквозь пламя, пострадали двое водителей. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта.
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