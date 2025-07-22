Уже 27 тел нашли в руинах студгородка, на который упал самолёт в Бангладеш, раненых – более 170
Число погибших при падении самолёта на студгородок в Бангладеш достигло 27
Место падения самолёта в Дакке. Обложка © Х / NELiveTV
В столице Бангладеш произошла страшная авиакатастрофа с участием учебного самолёта Военно-воздушных сил страны. По последним данным, в результате крушения погибли 27 человек. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минздрава страны Сайедур Рахман.
Среди жертв — 25 несовершеннолетних, многие из которых не достигли и 12-летнего возраста. Кроме того, в числе погибших оказались пилот воздушного судна и преподавательница.
«Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолёта и учительница», — отметил Рахман.
Некоторые тела были серьёзно покалечены, поэтому для точной идентификации потребуется проведение генетической экспертизы. В медицинские учреждения доставлены свыше 170 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, однако состояние ряда пациентов остаётся крайне тяжёлым, подчеркнул Рахман. Власти страны прилагают максимальные усилия для стабилизации ситуации и поддержки пострадавших.
Напомним, что вчера утром в Дакке учебный самолёт рухнул на крышу студенческой столовой в университетском городке. Первоначально сообщалось лишь об одном погибшем, однако их оказалось куда больше. В основном это учащиеся колледжа от 9 до 18 лет.