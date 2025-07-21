19 человек погибли при падении самолёта на университетский городок в Бангладеш
Место падения самолёта в Дакке. Обложка © Х / NELiveTV
Жертвами авиакатастрофы в столице Бангладеш Дакке стали как минимум 19 человек, пострадавшими числятся от 100 до 150 граждан. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на пресс-секретаря пожарной службы и гражданской обороны страны Шахджахана Шикдера. По его словам, большинство пострадавших — учащиеся колледжа, на территории которого упал военный борт, всем им от 9 до 18 лет.
«В результате крушения самолёта ВВС Бангладеш на территории кампуса колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек», — подчеркнул Шикдер.
По данным издания, пилот самолёта выжил — это лейтенант авиации Товкир Ислам Сагар, сейчас он в реанимации. Причины трагедии устанавливаются. Спасатели продолжают работать на месте падения самолёта.
Как писал Life.ru, сегодня днём в Дакке учебный самолёт воздушных сил Бангладеш рухнул на территорию университетского городка. Изначально сообщалось об одном погибшем. Причины крушения пока неизвестны.