19 человек погибли при падении самолёта на университетский городок в Бангладеш

Жертвами авиакатастрофы в столице Бангладеш Дакке стали как минимум 19 человек, пострадавшими числятся от 100 до 150 граждан. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на пресс-секретаря пожарной службы и гражданской обороны страны Шахджахана Шикдера. По его словам, большинство пострадавших — учащиеся колледжа, на территории которого упал военный борт, всем им от 9 до 18 лет.