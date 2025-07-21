Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 13:30

19 человек погибли при падении самолёта на университетский городок в Бангладеш

Место падения самолёта в Дакке. Обложка © Х / NELiveTV

Место падения самолёта в Дакке. Обложка © Х / NELiveTV

Жертвами авиакатастрофы в столице Бангладеш Дакке стали как минимум 19 человек, пострадавшими числятся от 100 до 150 граждан. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на пресс-секретаря пожарной службы и гражданской обороны страны Шахджахана Шикдера. По его словам, большинство пострадавших — учащиеся колледжа, на территории которого упал военный борт, всем им от 9 до 18 лет.

«В результате крушения самолёта ВВС Бангладеш на территории кампуса колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек», — подчеркнул Шикдер.

По данным издания, пилот самолёта выжил — это лейтенант авиации Товкир Ислам Сагар, сейчас он в реанимации. Причины трагедии устанавливаются. Спасатели продолжают работать на месте падения самолёта.

Командир упавшего в Индии самолёта мог убить 279 человек нажатием одной кнопки
Командир упавшего в Индии самолёта мог убить 279 человек нажатием одной кнопки

Как писал Life.ru, сегодня днём в Дакке учебный самолёт воздушных сил Бангладеш рухнул на территорию университетского городка. Изначально сообщалось об одном погибшем. Причины крушения пока неизвестны.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • бангладеш
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar