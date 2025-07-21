Учебный самолёт упал на университетский городок в Дакке, погиб один человек

В Дакке учебный самолёт воздушных сил Бангладеш рухнул на территорию университетского городка. В результате инцидента погиб один человек, не менее четырёх пострадали, сообщает Reuters.

На кадрах с места происшествия запечатлён густой столб дыма, поднимающийся над лужайкой кампуса. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в крышу студенческой столовой. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место. Обстоятельства катастрофы выясняются.

Ещё одна авиакатастрофа чуть не случилась сегодня в США, где в небе едва не столкнулись пассажирский самолёт и бомбардировщик ВВС, внезапно появившийся перед заходившим на посадку лайнером. К счастью, реакция не подвела капитана пассажирского воздушного судна, и он вовремя изменил курс, избежав аварии.