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21 июля, 10:20

Учебный самолёт упал на университетский городок в Дакке, погиб один человек

Обложка © X / jyotsnarawat19

Обложка © X / jyotsnarawat19

В Дакке учебный самолёт воздушных сил Бангладеш рухнул на территорию университетского городка. В результате инцидента погиб один человек, не менее четырёх пострадали, сообщает Reuters.

Последствия авиакатастрофы в Дакке. Видео © X / jyotsnarawat19

На кадрах с места происшествия запечатлён густой столб дыма, поднимающийся над лужайкой кампуса. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в крышу студенческой столовой. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место. Обстоятельства катастрофы выясняются.

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Ещё одна авиакатастрофа чуть не случилась сегодня в США, где в небе едва не столкнулись пассажирский самолёт и бомбардировщик ВВС, внезапно появившийся перед заходившим на посадку лайнером. К счастью, реакция не подвела капитана пассажирского воздушного судна, и он вовремя изменил курс, избежав аварии.

Юрий Лысенко
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