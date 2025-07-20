Кружил над аэропортом: Шокированный очевидец снял на видео самолёт с горящим двигателем
Boeing 767 с горящим двигателем экстренно сел в Лос-Анджелесе сразу после взлёта
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Самолёт Boeing 767 авиакомпании Delta экстренно вернулся в Лос-Анджелес из-за возгорания двигателя сразу после вылета. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей авиакомпании.
Вылетевший из Лос-Анджелеса самолёт с горящим двигателем сняли на видео. Видео © X / aviationbrk
«Рейс 446 Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета, после обнаружения проблемы с левым двигателем самолёта», — заявили в Delta.
Пассажирский лайнер совершил круг и благополучно приземлился в аэропорту вылета. По данным NBC4 Los Angeles, FAA начало расследование инцидента.
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