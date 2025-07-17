Раскрыты напугавшие второго пилота действия капитана рухнувшего в Индии самолёта
WSJ: Второй пилот запаниковал из-за действий капитана разбившегося в Индии самолёта
Обломки после крушения самолёта в Индии. Обложка © Х / CISF
Расследование авиакатастрофы Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India показало, что перед трагедией второй пилот испытал панику, спровоцированную действиями капитана. Об этом сообщает The Wall Street Journal, опираясь на информацию от источников, осведомлённых о ходе следствия, которое оценивают власти США. Данные, подтверждающие эти выводы, были получены из бортовых самописцев.
Согласно информации из материала, командир воздушного судна Сумит Сабхарвал произвёл отключение топливных переключателей обоих двигателей вскоре после взлёта. Второй пилот Клайв Кундер, находившийся за штурвалом в тот момент, выразил удивление, которое впоследствии переросло в панику. В то же время, по свидетельствам источников издания, Сабхарвал сохранял полное спокойствие. Через десять секунд переключатели были возвращены в рабочее положение, после чего самолёт потерпел крушение.
Причины отключения систем пока не определены: это могло быть случайностью или преднамеренным действием. Предварительное расследование индийского ведомства показало, что капитан отрицает какое-либо вмешательство в работу топливной системы. Тем не менее версия о технической неисправности также рассматривается.
Напомним, что 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Известно, что пилот самолёта успел передать сигнал бедствия и предупредить авиадиспетчеров о критической ситуации на борту.