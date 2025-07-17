Раскрыты напугавшие второго пилота действия капитана рухнувшего в Индии самолёта

Расследование авиакатастрофы Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India показало, что перед трагедией второй пилот испытал панику, спровоцированную действиями капитана. Об этом сообщает The Wall Street Journal, опираясь на информацию от источников, осведомлённых о ходе следствия, которое оценивают власти США. Данные, подтверждающие эти выводы, были получены из бортовых самописцев.

Согласно информации из материала, командир воздушного судна Сумит Сабхарвал произвёл отключение топливных переключателей обоих двигателей вскоре после взлёта. Второй пилот Клайв Кундер, находившийся за штурвалом в тот момент, выразил удивление, которое впоследствии переросло в панику. В то же время, по свидетельствам источников издания, Сабхарвал сохранял полное спокойствие. Через десять секунд переключатели были возвращены в рабочее положение, после чего самолёт потерпел крушение.