Командир упавшего в Индии самолёта мог убить 279 человек нажатием одной кнопки
DM: Командир упавшего в Индии Boeing мог страдать от психологических проблем
Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse
Капитан разбившегося в Индии Boeing 787-8 Dreamliner Сумит Сабхарвал мог страдать из-за психических проблем после смерти матери. Об этом пишет Daily Mail, отмечая, что его действия 12 июня могли привести к гибели 279 человек — 241 на борту лайнера и 38 на земле.
Согласно предварительному отчёту, самолёт рейсом 171 в Ахмедабаде упал из-за того, что переключатели подачи топлива обоих двигателей (fuel cutoff switches) по неизвестной причине были переведены из положения RUN («работа») в положение CUTOFF («отключено») с интервалом в одну секунду. Это действие немедленно прекращает подачу топлива в оба двигателя. Подозрительно, что, согласно расшифровке, перед падением лайнера один из пилотов спросил у другого, зачем тот отключил подачу топлива, на что тот ответил, что он этого не делал.
Несколько пилотов Air India подтвердили, что у командира Сабхарвала были проблемы с психическим здоровьем после смерти матери, рассказал ведущий эксперт по безопасности полетов в Индии, капитан Мохан Ранганатан.
Сейчас следователи изучают медицинскую карту капитана. По словам одного из коллег, он думал о досрочном выходе на пенсию. При этом пилот подчёркивает, что Сабхарвал был «добросовестным джентльменом». В Air India отказалась от комментариев, а в материнской компании Tata Group заявили, что капитан не брал больничный. Там настаивают, что в течение последних двух лет оба пилота прошли медицинское обследование I класса, которое оценивает в том числе их психофизические способности.
Напомним, что 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Известно, что пилот самолёта успел передать сигнал бедствия и предупредить авиадиспетчеров о критической ситуации на борту.