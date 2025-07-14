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14 июля, 11:40

Командир упавшего в Индии самолёта мог убить 279 человек нажатием одной кнопки

DM: Командир упавшего в Индии Boeing мог страдать от психологических проблем

Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse

Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse

Капитан разбившегося в Индии Boeing 787-8 Dreamliner Сумит Сабхарвал мог страдать из-за психических проблем после смерти матери. Об этом пишет Daily Mail, отмечая, что его действия 12 июня могли привести к гибели 279 человек — 241 на борту лайнера и 38 на земле.

Согласно предварительному отчёту, самолёт рейсом 171 в Ахмедабаде упал из-за того, что переключатели подачи топлива обоих двигателей (fuel cutoff switches) по неизвестной причине были переведены из положения RUN («работа») в положение CUTOFF («отключено») с интервалом в одну секунду. Это действие немедленно прекращает подачу топлива в оба двигателя. Подозрительно, что, согласно расшифровке, перед падением лайнера один из пилотов спросил у другого, зачем тот отключил подачу топлива, на что тот ответил, что он этого не делал.

Несколько пилотов Air India подтвердили, что у командира Сабхарвала были проблемы с психическим здоровьем после смерти матери, рассказал ведущий эксперт по безопасности полетов в Индии, капитан Мохан Ранганатан.

Сейчас следователи изучают медицинскую карту капитана. По словам одного из коллег, он думал о досрочном выходе на пенсию. При этом пилот подчёркивает, что Сабхарвал был «добросовестным джентльменом». В Air India отказалась от комментариев, а в материнской компании Tata Group заявили, что капитан не брал больничный. Там настаивают, что в течение последних двух лет оба пилота прошли медицинское обследование I класса, которое оценивает в том числе их психофизические способности.

Причиной крушения Boeing Dreamliner в Индии мог стать акт саботажа
Причиной крушения Boeing Dreamliner в Индии мог стать акт саботажа

Напомним, что 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Известно, что пилот самолёта успел передать сигнал бедствия и предупредить авиадиспетчеров о критической ситуации на борту.

Андрей Бражников
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