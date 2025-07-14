Командир упавшего в Индии самолёта мог убить 279 человек нажатием одной кнопки

Капитан разбившегося в Индии Boeing 787-8 Dreamliner Сумит Сабхарвал мог страдать из-за психических проблем после смерти матери. Об этом пишет Daily Mail, отмечая, что его действия 12 июня могли привести к гибели 279 человек — 241 на борту лайнера и 38 на земле.

Согласно предварительному отчёту, самолёт рейсом 171 в Ахмедабаде упал из-за того, что переключатели подачи топлива обоих двигателей (fuel cutoff switches) по неизвестной причине были переведены из положения RUN («работа») в положение CUTOFF («отключено») с интервалом в одну секунду. Это действие немедленно прекращает подачу топлива в оба двигателя. Подозрительно, что, согласно расшифровке, перед падением лайнера один из пилотов спросил у другого, зачем тот отключил подачу топлива, на что тот ответил, что он этого не делал.

Несколько пилотов Air India подтвердили, что у командира Сабхарвала были проблемы с психическим здоровьем после смерти матери, рассказал ведущий эксперт по безопасности полетов в Индии, капитан Мохан Ранганатан.