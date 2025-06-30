Причиной крушения Boeing Dreamliner в Индии мог стать акт саботажа
Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF
Причиной крушения самолёта Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня мог стать саботаж. Такую вероятность не исключило Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB).
«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолёта и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», — заявил журналистам министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол.
По словам Мохола, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.
Сейчас специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте изучают данные бортовых самописцев.
Напомним, что 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Число жертв достигло 310. При этом одному пассажиру удалось выжить. Известно, что пилот самолёта успел передать сигнал бедствия и предупредить авиадиспетчеров о критической ситуации на борту.