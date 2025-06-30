Причиной крушения Boeing Dreamliner в Индии мог стать акт саботажа

Причиной крушения самолёта Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня мог стать саботаж. Такую вероятность не исключило Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB).

«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолёта и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», — заявил журналистам министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол.

По словам Мохола, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.