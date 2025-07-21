В США пассажирский самолёт чуть не столкнулся с бомбардировщиком

В США пилот пассажирского самолёта сумел избежать столкновения с военным бомбардировщиком благодаря быстрой реакции. Об этом сообщает телеканал ABC.

Всё произошло в городе Майнот, штат Северная Дакота. Во время посадки перед воздушным судном неожиданно появился военный самолёт. Пилоту пришлось резко изменить курс, чтобы избежать аварии, после чего он решил сделать второй круг для посадки.

После приземления командир самолёта извинился перед пассажирами. В настоящее время проводится расследование этого авиационного инцидента.

«Извините за такой резкий манёвр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально», — сказал командир воздушного судна после приземления.

Он также выразил недоумение, почему диспетчеры не предупредили о военном самолёте, так как на базе ВВС есть радар.

«Не понимаю, почему они [диспетчеры] нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар», — прокомментировал произошедшее пилот.