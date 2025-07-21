Песков: Москва ожидает итоги расследования крушения самолёта AZAL
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Москва ждёт результатов расследования крушения самолёта AZAL. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что следственные действия продолжаются, и если Азербайджан решит подать иск в международные суды, это будет его право. Он добавил, что Москва ждёт официальных результатов всех расследований.
«Идут следственные действия, идёт разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал Песков журналистам.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.