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21 июля, 10:34

Песков: Москва ожидает итоги расследования крушения самолёта AZAL

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва ждёт результатов расследования крушения самолёта AZAL. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что следственные действия продолжаются, и если Азербайджан решит подать иск в международные суды, это будет его право. Он добавил, что Москва ждёт официальных результатов всех расследований.

«Идут следственные действия, идёт разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал Песков журналистам.

Появилась новая информация о расследовании падения самолёта AZAL под Актау
Появилась новая информация о расследовании падения самолёта AZAL под Актау

Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.

Анастасия Никонорова
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