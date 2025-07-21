Песков: Москва ожидает итоги расследования крушения самолёта AZAL

Песков отметил, что следственные действия продолжаются, и если Азербайджан решит подать иск в международные суды, это будет его право. Он добавил, что Москва ждёт официальных результатов всех расследований.

«Идут следственные действия, идёт разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал Песков журналистам.