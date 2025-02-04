Казахстан опубликовал предварительный отчёт о крушении борта AZAL в Актау
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт о расследовании причин крушения пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау.
В документе содержится информация с бортовых самописцев, данные о судне и экипаже, а также об аэропортах, о характере повреждений борта. Уточняется, что будут проведены дополнительные исследования и экспертизы.
Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. Причиной трагедии называлось столкновение с птицами, однако позже на фюзеляже заметили странные отверстия. На борту было 67 человек, из них выжило 29, погибло 38.