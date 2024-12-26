«От души»: Выживший при крушении в Актау рассказал о самоотверженности стюардессы в момент падения
Выживший при крушении в Актау: Экипаж до последнего успокаивал пассажиров
Обломки рухнувшего в Актау самолёта. Обложка © Telegram / 112 KZ
Экипаж рухнувшего в Актау самолёта до последнего успокаивал людей в салоне и готовил их к жёсткой посадке. Об этом рассказал RT выживший пассажир Субхонкул Рахимов.
Отдельно мужчина поблагодарил старшую стюардессу. Несмотря на сложную ситуацию, она старалась держать себя в руках и инструктировала пассажиров, как надо себя вести.
«Говорила, что сейчас как бы даст команду, надо будет правильно руки сложить, чтобы по инструкции всё было. Она свои инструкции от души выполняла», — поделился деталями Рахимов.
По его словам, после взрыва в самолёте произошла паника, выпали кислородные маски, одному из пассажиров осколками прожгло спасательный жилет. После падения на землю, Субхонкул Рахимов повис на ремне и смог самостоятельно выбраться. Оглянувшись назад, он увидел «кашу».
«За креслом там была каша уже. Женщина там лежала, не знаю. Её придавило. Она в сознании была, живая была. Я пытался её поднять, но она никак не могла, говорит: «У меня спина болит», — рассказал он.
Как сообщал Life.ru, самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря в казахстанском Актау. Известно о гибели 38 человек, среди которых семь российских граждан. Всего на борту находились 67 человек, включая экипаж. По предварительной версии, лайнер столкнулся со стаей птиц, произошёл отказ системы управления. После этого внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять сознание. На месте происшествия нашли чёрный ящик, который будут изучать эксперты. Тем временем в Сети появились снимки, на которых видны отверстия на фюзеляже упавшего самолёта. Пользователи Интернета предположили, что в борт якобы стреляли. В сенате Казахстане опровергли эту версию, заявив, что все домыслы об обстреле лайнера являются спекуляцией.