«От души»: Выживший при крушении в Актау рассказал о самоотверженности стюардессы в момент падения

Экипаж рухнувшего в Актау самолёта до последнего успокаивал людей в салоне и готовил их к жёсткой посадке. Об этом рассказал RT выживший пассажир Субхонкул Рахимов.

Отдельно мужчина поблагодарил старшую стюардессу. Несмотря на сложную ситуацию, она старалась держать себя в руках и инструктировала пассажиров, как надо себя вести.

«Говорила, что сейчас как бы даст команду, надо будет правильно руки сложить, чтобы по инструкции всё было. Она свои инструкции от души выполняла», — поделился деталями Рахимов.

По его словам, после взрыва в самолёте произошла паника, выпали кислородные маски, одному из пассажиров осколками прожгло спасательный жилет. После падения на землю, Субхонкул Рахимов повис на ремне и смог самостоятельно выбраться. Оглянувшись назад, он увидел «кашу».