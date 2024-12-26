Сенат Казахстана требует не разгонять спекуляции о якобы обстреле самолёта над Актау

Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что никто не собирается скрывать причины крушения самолёта в Актау, а все домыслы о том, что лайнер обстреляли и поэтому он не долетел до аэропорта, являются спекуляциями. Политика цитирует агентство ZTV.

«Ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан не заинтересованы скрывать информацию. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично», — пояснил Ашимбаев.