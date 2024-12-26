Сенат Казахстана требует не разгонять спекуляции о якобы обстреле самолёта над Актау
Сенат Казахстана назвал спекуляцией слухи об обстреле упавшего в Актау самолёта
Отверстия на фюзеляже самолёта, упавшего в Казахстане. Обложка © Telegram / Caucasian Bureau || Кавказское бюро
Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что никто не собирается скрывать причины крушения самолёта в Актау, а все домыслы о том, что лайнер обстреляли и поэтому он не долетел до аэропорта, являются спекуляциями. Политика цитирует агентство ZTV.
«Ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан не заинтересованы скрывать информацию. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки — это неправильно и неэтично», — пояснил Ашимбаев.
Он призвал дождаться официальных итогов расследования катастрофы и перестать строить догадки о случившемся.
Как сообщал Life.ru, утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. При крушении погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. Всего на борту находилось 67 человек, включая экипаж. По предварительной версии, лайнер столкнулся со стаей птиц во время снижения. Эксперты уже нашли на месте ЧП чёрный ящик. Тем временем в Сети появились снимки, на которых видны отверстия на фюзеляже упавшего самолёта. Пользователи посчитали, что это дыры от поражающих элементов, а значит борт якобы обстреляли.